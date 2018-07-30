شاهد.. السيسي ممازحا راقصي كيكي: يا مهندس طارق زوِّد البنزين متقلقش

تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التقليعة التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة باسم "تحدي كيكي"، وذلك خلال لقائه الأحد بطلاب مصريين في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة.
ويتمثل "تحدي كيكي" بالرقص إلى جانب سيارة تتحرك على وقع أغنية "كيكي" التي يؤديها مغني الراب الكندي دريك، وحظي التحدي بانتشار واسع في أوساط الشباب، وتم تحميل مئات المقاطع المصورة لرواد المواقع وهم يرقصون على أنغام الأغنية.
وقد طالب السيسي خلال المؤتمر المصريين بالوفاء بعهدهم تجاهه، مؤكدا أنه من جانبه سيفي بعهده تجاههم. ثم مازح جمهور الشباب الموجود على المدرجات قائلا "قاعدين تركبوا العربيات و[تعملوا] كيكي ومش كيكي.... يا مهندس طارق [طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية]، زود البنزين ما تقلقش". وأضاف "يقولون لك إحنا بنعمل كيكي، طيب خلاص إعمل كيكي".
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وانتشر المقطع المصور للسيسي أثناء حديثه عن رقصة كيكي بشكل واسع، وطالته انتقادات اعتبرت أن الرئيس المصري يريد زيادة البنزين مستغلا انشغال الشعب باللهو. وكانت الحكومة المصرية قد طبقت إجراءات تقشفية مؤلمة خلال الأشهر الأخيرة، بما فيها زيادة أسعار الوقود والكهرباء وبطاقات مترو الأنفاق.