المصريون يتطلعون إلى فوز "صلاح" بلقب أفضل لاعب في العالم

يظهر المصريون دعما كبيرا لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح بعد أن أُعلن اسمه، الأسبوع الماضي، من ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي والمرشحين الدائمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ظهور صلاح، الذي يلعب ضمن نادي "ليفربول" الإنكليزي إلى ركب الأفضل في العالم يأتي بعد أن تمكن من الاستحواذ على معظم الجوائز الفردية في إنكلترا في الموسم الماضي وخاصة أفضل لاعب وهداف الدوري الإنكليزي الممتاز، كما قاد ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد مصر لبلوغ كأس العالم لأول مرة منذ 1990.