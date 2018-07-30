المصريون يتطلعون إلى فوز "صلاح" بلقب أفضل لاعب في العالم

يظهر المصريون دعما كبيرا لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح بعد أن أُعلن اسمه، الأسبوع الماضي، من ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي والمرشحين الدائمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
ظهور صلاح، الذي يلعب ضمن نادي "ليفربول" الإنكليزي إلى ركب الأفضل في العالم يأتي بعد أن تمكن من الاستحواذ على معظم الجوائز الفردية في إنكلترا في الموسم الماضي وخاصة أفضل لاعب وهداف الدوري الإنكليزي الممتاز، كما قاد ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد مصر لبلوغ كأس العالم لأول مرة منذ 1990.
للمزيد:
محمد عادل، أحد سكان القاهرة وعاشق لكرة القدم، قال: "لقد وصل بمصر إلى كأس العالم 2018. أنا فخور به لأنه مصري، هو فخر للعرب والمصريين. محمد صلاح لاعب كبير واللهُ يكرمه لأنه لاعب مجتهد، والمجتهد دائما يصل إلى مكان رفيع". ورشح المشجع حسام عباس أيضا محمد صلاح للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم : "إذا اخترت أفضل لاعب في العالم، فسأختار محمد صلاح. لأنه حصل على لقب هداف الدوري الإنكليزي، وهو أقوى دوري في العالم".
وأعرب بعض المصريين عن توقعات غير مرتفعة، إذ يعتقد الكثيرون أن إصابة الفرعون المصري في نهائي دوري الأبطال أبطأت من مسيرته ما قد يؤثر على فوز بجائزة الفيفا. وقال المشجع علي جمال "ترشيحه بحد ذاته يعد إنجازا عظيما لأن الفيفا وضعه رسميا إلى جانب لاعبين مثل مبابيه وهاري كين وكريستيانو رونالدو وميسي".
يشار إلى أن قائمة الفيفا ضمت عشرة لاعبين هم كريستيانو رونالدو، كيفن دي بروين، أنطوان جريزمان، إيدن هازارد، هاري كين، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، محمد صلاح، رفائيل فاران. وغاب اسم البرازيلي نيمار داسيلفا، صانع ألعاب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن الترشيحات لهذا العام.