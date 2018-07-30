تعرف على الدول الأوروبية الأكثر توظيفا للمهاجرين

أظهرت الأرقام الرسمية أن معدل العمال المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 63 في المائة خلال العام 2017، أي أقل بحوالي 10 نقاط من عدد السكان المولودين بالبلاد.

وحسب البيانات الصادرة مؤخرا عن مكتب الإحصاء للدول الأوروبية، فإن 63 في المائة من المهاجرين المولودين خارج الاتحاد الأوروبي والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما كانوا يزاولون نشاطا في العام 2017، وبالمقارنة، كان معدل الذين يعملون أكثر من 75 في المائة في دول أخرى من الاتحاد، بينما تراوحت نسبة المولودين داخل تشيكيا 73 في المائة.

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تشيكيا كانت أفضل الدول بالنسبة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في مجال فرصة العثور على عمل حيث حققت أفضل أداء في هذا المجال، وقد بلغ معدل توظيف المهاجرين 79.4 في المائة أي أعلى من نسبة توظيف المولودين في تشيكيا والذي بلغ 78.5 في المائة، ولكن تبقى النسبة أقل قليلاً من المهاجرين الأوروبيين حيث بلغت 79.7 في المائة.

وتلت رومانيا والبرتغال تشيكيا من حيث معدلات توظيف للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 76.3 في المائة في رومانيا و74.5 في البرتغال حيث سجل البلدان نسبا أعلى بتلك المتعلقة بتوظيف العمالة المولودة على الأراضي الأوروبية.

أما أسوأ المعدلات الخاصة بتوظيف العمال من خارج الاتحاد الأوروبي فسجلت ببلجيكا، 52 في المائة هي نسبة الموظفين الذين ولدوا خارج الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنسبة 71 في المائة من الموظفين الذين ولدوا في بلجيكا. تليها اليونان بمعدل توظيف ناهز 54 في المائة في صفوف المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. اليونان سجلت أيضا أدنى معدل توظيف في دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمهاجرين الأوروبيين بمعدل 56.1 في المائة بينما وصلت نسبة توظيف السكان المولودين على الأراضي اليونانية 58.1 في المائة.

وجاءت فرنسا بعد اليونان من حيث نسبة توظيف العمالة المهاجرة من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 55.6 في المائة، مقارنة بمعدل 72.6 في المائة من الموظفين الذين ولدوا بفرنسا.