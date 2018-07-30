كيف تحولت رسائل كاذبة على واتساب إلى سبب لعمليات إعدام خارج القانون بالهند؟

لا تزال ظاهرة تنفيذ حكم الإعدام خارج إطار القانون تلقي بظلالها على الوضع في الهند حيث أكدت السلطات الهندية أنها تكافح من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة التي تسببت منذ حوالي أسبوعين بمقتل شاب يعمل في مركز الاتصالات. ووقع الحادث في قرية موركي الصغيرة جنوب البلاد، وقد وصفت الشرطة ما حدث بالحملة الإرهابية التي لم يسلم منها حتى رجال الشرطة الذين حاولوا إنقاذ أشخاص تعرضوا إلى هجوم من قبل سكان القرية، الذين اتهموا الشباب بمحاولة اغتصاب الأطفال.

وحاول أفراد الشرطة في الثالث عشر من هذا الشهر إنقاذ مجموعة تتكون من أربعة رجال من أيدي أكثر من 200 شخص، إذ قال مسؤول فريق الشرطة: "حاولنا جاهدين وقفهم، لكنهم لم يستمعوا إلى أحد منا".