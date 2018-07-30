نزل مئات المتسلقين من جبل رينغاني في جزيرة لومبوك بإندونيسيا اليوم الاثنين بعد يوم من زلزال قوي بلغت قوته 6.4 درجة فأثار ذعر المتسلقين فيما وقعت الصخور على سفوح البركان.
مئات ينزلون من جبل بركاني في إندونيسيا بعد زلزال
مئات ينزلون من جبل بركاني في إندونيسيا بعد زلزال
وقالت سلطات المتنزه الوطنية إنه جرى إخلاء مسار رئيسي نحو قمة الجبل البالغ ارتفاعه 3726 مترا وإن طائرة هليكوبتر تنزل إمدادات لآخرين لا يزالون يحاولون الوصول إلى بر الأمان.
وقال أغونغ براموغا وهو مسؤول عن إدارة الكوارث في منطقة نوسا تنغارا الغربية "يوجد نحو 500 متسلق... نتوقع أن يصلوا إلى سفح الجبل نحو الساعة الخامسة مساء".
وذكر أن انهيارات أرضية سببها الزلزال تسببت في حصار نحو ستة عند فوهة ثاني أعلى براكين إندونيسيا. ويعمل نحو مئة من أفراد الجيش والشرطة وعمال الإنقاذ لإنزال الناس فيما تمشط طائرات الهليكوبتر المنطقة بحثا عن آخرين لا يزالون محاصرين.
وقال مسؤولون إن عدد القتلى نتيجة زلزال أمس الأحد، الذي تمركز في الشطر الشمالي من لومبوك لكن شعر به أيضا سكان جزيرة بالي إلى الغرب، بلغ 17. وأصيب أكثر من 150 كثير منهم بسبب المباني المنهارة.
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