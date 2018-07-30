لغز أحد أكثر حوادث الطيران غموضاً في العالم سيبقى دون حل

أصدر محققون يوم الاثنين تقريراً عن تحقيق بشأن طائرة الرحلة إم.إتش 370 المفقودة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، وقالوا إنهم لم يتمكنوا من تحديد السبب في واحدة من أكثر حوادث الطيران غموضاً في العالم.

وقال كوك سو تشون رئيس فريق التحقيق الخاص بالسلامة في الرحلة إم.إتش 370 للصحفيين : "الفريق غير قادر على تحديد السبب الحقيقي لاختفاء طائرة الرحلة إم.إتش 370".