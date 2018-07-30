رجل يسخر من بطء القطار ويسابقه "بزي الحلزون" في المجر

تنكر رجل في هنغاريا (المجر) بزي الحلزون وسابق أحد القطارات ليبين بطء سرعتها الكبير، وذلك ضمن حملة أطلقتها مجموعة "Mátészalkaleak" بهدف تسليط الضوء على تردي خدمة السكك الحديدية في البلاد.
وأخبرت شركة السكك الحديدية يورونيوز أن الرحلة التي تمتد لمسافة 78 كيلو متراً بين مدينتي ديبريسين وماتيزالزالكا في الشرق تستغرق حوالي ساعة و49 دقيقة.
وقالت ليفنتي لنتينيي من المجموعة المنظمة للحملة إنهم يأملون أن يتم تجديد السكة الحديدية بالكامل، وبذلك يتم اختصار أكثر من 45 دقيقة من المدة الحالية لقطع المسافة ذاتها.
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ديبريسين هي ثاني أكبر مدينة في المجر. ويقطنها الكثير من الطلاب والموظفين والعمال ممن يحتاجون إلى ركوب القطار واستخدام ذات المسار بشكل شبه يومي.
وصرّحت شركة السكك الحديدية ليورونيوز أنه سيتم ترميم حوالي 26 كيلو متراً من السكك الحديدية في الفترة الواقعة بين 2020 و 2021.
واعتبر المشاركون في الحملة أن هذه الوعود غير كافية، ومع حلول العام 2021 سيزداد طول المسافة التي تحتاج إلى تجديد كلي.
وانتقدت المجموعة أيضاً سوء الخدمة داخل القطارات نفسها، حيث لا يوجد نظام يوفر للمسافرين الحصول على كمية كافية من الماء حتى لغسل أيديهم بعد الخروج من المرحاض.