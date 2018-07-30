لبنان: ما سرّ رمي الدبابات العسكرية في البحر؟

أقدمت مجموعة من الناشطين في مجال حماية البيئة في مدينة صيدا جنوب لبنان على إنزال عدة دبابات تابعة للجيش إلى البحر. واستعان الناشطون برافعات ضخمة لإنزال عشر آليات عسكرية قديمة من بينها دبابات وناقلات جند في عمق البحر.

وحسب المنظمين، فالعملية ليست أمنية أو عسكرية، وإنما تهدف إلى إنشاء أول حديقة مائية ذات فوائد سياحية وبيئية. وعلى هذا الأساس أوضح ممثل جمعية "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا"، التي تنشط في مجال تنمية البيئة البحرية وحمايتها، كامل كزبر أنّ الهدف من هذا المشروع هو توفير ملاذ للغواصين ومحطة لتكاثر الشعب المرجانية.