تصدر فيلم الحركة الجديد (ميشن إمبوسيبل: فول آوت) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 61.5 مليون دولار.
أحدث أجزاء "المهمة المستحيلة" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
أحدث أجزاء "المهمة المستحيلة" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرغسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.
وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي (ماما ميا! هير وي جو أجين) محققا إيرادات بلغت 15 مليون دولار.
والفيلم بطولة كريستين بارانسكي وبيرس بروسنان ودومينيك كوبر وكولين فيرث ومن إخراج أول باركر.
واحتل المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الإثارة (ذا اكوالايزر) بإيرادات بلغت 14 مليون دولار.
والفيلم بطولة دنزل واشنطن وبيدرو باسكال وميليسا ليو ومن إخراج أنطوان فوكوا.
وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة (هوتيل ترانسيلفانيا 3: سمر فاكيشين) بإيرادات بلغت 12.3 مليون دولار.
وحل في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة (تين تيتانز جو! تو ذا موفيس) محققا إيرادات بلغت 10.5 مليون دولار.
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