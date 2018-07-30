أورتيغا والمشهد السياسي في نيكاراغوا.. إلى أين؟

ما تحتاج معرفته حول الأزمة المستعرة في نيكاراغوا

تشهد نيكاراغوا، البلد الصغير في أمريكا الوسطى، أزمة اجتماعية وسياسية هي الأكثر حدّة منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث بدأت التظاهرات ضد الرئيس دانييل أورتيغا وزوجته، في الثامن عشر من نيسان/أبريل، على خلفية فشل إصلاحات التأمين الاجتماعي قبل أن تتحول إلى مطالب برحيل الرئيس وتوجيه اتهامات إليه باستغلال النفوذ والفساد

كيف بدأت الاحتجاجات؟

في الثامن عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي، خرج الناس إلى الشوارع ضد قرار إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، الذي كان من شأنه أن يخفّض المعاشات التقاعدية، وعلى الرغم من سحب قرار الإصلاح، لم تتراجع حركة الاحتجاج بل تفاقمت مع قمع الشرطة للمحتجين المطالبين برحيل أورتيغا وزوجته روساريو موريو التي تشغل منصب نائب الرئيس.

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