صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر إعلامية لبنانية أن الشرطة العسكرية أوقفت ضابطاً برتبة رائد للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل وتورطه وآخرين في قضايا فساد تضرُّ بالأمن الوطني.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: إن مخابرات الجيش تمكنت من اكتشاف تورّط ضابط في فرع الأمن العسكري في الجيش يُدعى (أ.د) في ملفات فساد، وينشط الى جانبه عسكريون ومدنيون و"تبين أنه يقبض مبالغ مالية مقابل حذف أسماء المطلوبين من النشرة الجرمية. كذلك يسهم في تشكيل عسكريين وضباط تبعاً للطلب أيضاً".

وحسب الصحيفة، المقربة من أوساط حزب الله، فإن "الضابط المُشتبه فيه استُدعي في بداية الأمر إلى التحقيق في مركز خدمته، لكنه تُرك وأُبقي قيد المراقبة المشددة. وبعد فترة من المراقبة وجمع المعلومات بشأن نشاطه غير القانوني، طُلبَ من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثلاثة أسابيع، حيث جرى التحقيق معه وتم نقله الى سجن الريحانية حيث يقبع اليوم".