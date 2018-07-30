شرطة المرور حول العالم تحاول كبح جماح "كيكي"

تحذر إدارات الشرطة في جميع أنحاء العالم من القيام بما يسمى بـ"تحدي كيكي"، حيث يصور العديد من الناس أنفسهم وهم يقفزون من السيارات للرقص ومشاركة مقاطعهم المصورة كجزء من موجة جنون تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الحوادث والإصابات.

وانطلق التحدي عبر الإنترنت في أواخر حزيران/ يونيو بعد أن قام نجم يوتيوب الكوميدي Shiggy بتصوير نفسه في الشارع يرقص على أنغام أغنية دريك "In My feelings".

ومنذ ذلك الحين، شارك الكثيرون، بمن فيهم مشاهير حول العالم مثل ويل سميث وكيارا، ومشاهير عرب عن طريق تحميل مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يرقصون، في حين يقوم البعض الآخر بالترجل من السيارات المتحركة لإكمال التحدي بكل ما ينطوي عليه ذلك من خطر.

في إحدى الفيديوهات يتم تصوير رجل تصدمه سيارة أثناء قيامه بالتحدي، فيما يظهر مقطع آخر حادثة سرقة حقيبة امرأة وهي منشغلة بالرقص.

أما باربارا كوبيلوفا إحدى المغردات على تويتر فقالت إنها كادت أن تموت بعد أن تعثرت وسقطت أثناء محاولتها الخروج من السيارة.

وجاءت دعوة الشرطة للناس التوقف عن القيام بالتحدي على الطريق، ليس فقط بسبب تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وإنما أيضاً لتبيان أن هذا التصرف قد يدخل في إطار خرق القانون والجريمة.

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وكتب نيكولاس ووريل من مجلس سلامة النقل القومي بالولايات المتحدة في مقال : "هنا تذكير لم نكن نعتقد أننا سنضطر له أبداً :لا تقفز من سيارة متحركة للرقص في الشارع، إنه أمر أحمق يعرض مستخدمي الطريق للخطر، ويسبب زحاماً واختناقات مرورية، وتنتج عنه مخالفات وعقوبات قانونية، أو ما هو أسوأ من ذلك. بنشر مثل هذا الفيديو، فإنك لا تري الآخرين رقصاتك الخاصة فحسب بل تعرض دلائل على القوانين التي تخرقها".

في مومباي في الهند، خيرت الشرطة الناس عبر تويتر إما أن يتوقفوا عما يفعلونه أو "يواجهوا ما قد تسببه الموسيقى"، مع نشر شريط فيديو يظهر رجلاً يصطدم بعمود إنارة في الشارع أثناء انسجامه مع الموسيقى والرقص.

وذكرت السلطات في كتالونيا بإسبانيا أن "السلامة على الطرق ليست لعبة"، محذرة من الأخطار التي قد يمثلها التحدي.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الإدارة القضائية في أبوظبي على موقع تويتر في 23 يوليو / تموز أنها أمرت بضبط وإحضار ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لتعريضهم حياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة وانتهاك قانون المرور بسبب هذا التحدي.

في حين قالت وزارة الداخلية المصرية إن تأدية تحدّي "رقصة كيكي" على الطرقات العامة يخالف قانون السير في البلاد وإن عقوبة هذه الرقصة قد تؤدي إلى السجن لمدة عام، بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية