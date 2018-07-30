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روسيا

شاهد: حرب الدبابات في روسيا

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شاهد: حرب الدبابات في روسيا

شاهد: حرب الدبابات في روسيا
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أقام الجيش الروسي مسابقة للدبابات السبت 28 تموز- يوليو كجزء من ألعاب الجيوش الدولية للعام 2018 في ألابينو بالقرب من موسكو.

وتطلق تسمية "دبابات البياتلون" على الحدث الذي يهدف في الأساس إلى صقل مهارات أطقم الدبابات.

وتم تلوين الدبابات بألوان مختلفة، وشارك طاقم من العسكريين في الحدث بهدف اختبار مهارات القيادات لدى الطواقم ودقة التصوير.

وشارك هذا العام نحو 23 فريقاً من دول تشمل الهند وأذربيجان وروسيا وزيمبابوي وسوريا والصين.

وستستمر المسابقات في روسيا والصين حتى 11 أغسطس- آب.

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