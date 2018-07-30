شيعت اليوم امرأة بريطانية توفيت بعد تعرضها لغاز الأعصاب السام نوفيتشوك، واتخذت الشرطة البريطانية تدابير أمنية خاصة أثناء الجنازة.
إجراءات أمنية في جنازة امرأة بريطانية توفيت نتيجة تعرضها لـ"نوفيتشوك"
إجراءات أمنية في جنازة امرأة بريطانية توفيت نتيجة تعرضها لـ"نوفيتشوك"
وكانت داون ستورغيس وزوجها تشارلي رولي قد نقلا إلى مستشفى مقاطعة سالزبيري يوم السبت، 30 يونيو/ حزيران الماضي، بعدما عثر عليهما فاقدين للوعي في شقة الأخير في مدينة أمزبيري التي تبعد 13 كيلومتراً عن مدينة سالزبيري، حيث سُمِّم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته بهذا الغاز في آذار/ مارس واتهمت بريطانيا روسيا بالوقوف وراء الهجوم.
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تشارلي رولي ضحية غاز "نوفيتشوك" يروي ما حدث له ولزوجته
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وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد عبرت عن صدمتها بوفاة ستورغيس، وأرسلت العزاء لعائلتها واعتبرت الحادثة جريمة قتل.