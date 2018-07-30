ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن هوية متزلج فرنسي، بعد مشاركة قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، المتزلج كان قد اختفى في جبال الألب منذ أكثر من 60 عامًا.
وسائل التواصل الاجتماعي تسهم بتحديد هوية متزلج فرنسي فقد قبل 64 عاماً
وسائل التواصل الاجتماعي تسهم بتحديد هوية متزلج فرنسي فقد قبل 64 عاماً
وتم العثور على رفات بشرية ومعدات التزلج ونظارات الرجل في عام 2005 في منطقة وادي أوستا في إيطاليا، إلا أن المحققين لم يتمكنوا من التعرف عليه حتى نشر المدعي العام المعلومات المتعلقة بالقضية على موقع فيسبوك الشهر الماضي.
وسرعان ما التقطت وسائل الإعلام الفرنسية القصة، مما أدى إلى سماع سيدة فرنسية تدعي إيما نسيم القصة عبر الإذاعة، واشتبهت أن يكون الرجل المفقود هو عمها هنري لي ماسن، المولود في عام 1919، والذي فقد بعد التزلج في عاصفة قرب ماترهورن في عام 1954.
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كما قام الأخ الأصغر للمتزلج، روجر لو ماسن، البالغ من العمر 94 عاماً، بإرسال رسالة إلكترونية للشرطة قال فيها إن المتزلج الذي اختفى قبل 64 من الممكن أن يكون شقيقه، الذي كان رجلأ عازباً ومستقلاً وموظفاً في وزارة المالية.
ليؤكد فحص الحمض النووي الذي أجرته الشرطة بعد ذلك هوية الرجل، وأضافت الشرطة أن الصورة التي قدمتها العائلة أظهرت نظارات مطابقة لتلك التي عثر عليها المحققون.