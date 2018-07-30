شاهد: مهرجان العائدين من الموت في إسبانيا

أقامت قرية صغيرة إسبانية تعرف باسم سانتا مارتا دي ريبارتيم بالقرب من الحدود مع البرتغال مهرجاناً سنوياً تقيمه في التاسع والعشرين من تموز/ يوليو من كل عام، يحج فيه المشاركون من الأشخاص الذين عايشوا ما يعرف بتجارب الاقتراب من الموت، لشفيعة القيامة سانتا ماريا.
ويقدم المئات من المشاركين الشكر لسانتا ماريا أو يطلبون الشفاء من الأمراض.
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ويشبه الاحتفال جنازة جماعية يتم فيها حمل توابيت مفتوحة من قبل الحضور، تحمل هذه التوابيت الأشخاص الذين عاشوا تجارب الاقتراب من الموت في العام الماضي، ويمر الاستعراض في القرية ويحمل فيه الحضور تماثيل من الشمع.
تعود أولى الإشارات إلى هذا التقليد إلى القرن الثامن عشر.