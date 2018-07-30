السودان يسهم بتحرير قوة عسكرية مصرية مختطفة في ليبيا

قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني بتحرير قوة عسكرية مصرية مختطفة في ليبيا في عملية وصفها بالنوعية فجر الاثنين 30 تموز/ يوليو.
وكانت هذه القوة المصرية قد اختطفت من قبل مجموعة ليبية على الحدود السودانية المصرية الليبية قبل أن ينقلها الخاطفون إلى داخل الجنوب اللليبي.
للمزيد على يورونيوز:
ثاني أمر اعتقال لقائد بالجيش الوطني الليبي تصدره الجنائية الدولية
مسلحون في ليبيا يخطفون 3 فلبينيين وكوريا
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا يصطدم بعقبات سياسية وأمنية
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصدر أمني قوله إن القوة المصرية المكونة من ضابط و4 جنود تم تحريرها في عملية خاصة تمت بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني.
وأعرب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عن شكر وتقدير بلاده لأجهزة الأمن السودانية على مساهمتها بإعادة الدورية المفقودة.