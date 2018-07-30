الحكومة السورية تصدر شهادات وفاة لمعتقلين مع اقتراب الأسد من حسم الحرب

بدأت دوائر السجل السورية، في الأسابيع الأخيرة، إصدار شهادات وفاة بأسماء معتقلين سياسيين فارقوا الحياة داخل السجون، في خطوة غير مسبوقة للكشف عن مصير آلاف المفقودين. واعتبر مسؤول في منظمة هيومان رايتس وتش أن هذه الخطوة تفتقر إلى "أبسط الأخلاقيات" المتمثلة بإعادة الجثامين إلى العائلات.

وأكد ناشطون سوريون أن عشرات العائلات في عدد من المحافظات السورية تمكنت من الحصول على شهادات وفاة لأبنائها من دوائر السجل المدني، ويعود تاريخ بعض حالات الوفاة إلى العام 2013. وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن السجلات المدنية في محافظة حماة تم تحديثها بأسماء المتوفين تبعتها حمص فدمشق ثم اللاذقية الساحلية والحسكة.