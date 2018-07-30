توماس كوك تلغي رحلاتها لمواقع "الحوت القاتل"

أكدت مجموعة "توماس كوك" البريطانية الرائدة في مجال السياحة العالمية سحب المواقع التي تستخدم فيها الدلافين وحيتان "الأوركا" أو الحوت القاتل في الأسر من وجهاتها السياحية. وأوضحت المجموعة وقف بيع تذاكر السفر نحو تلك المواقع، بعد شنّ منظمات حماية الحيوان حملة ضد الشركات المشغلة للحدائق المائية الترفيهية على غرار "سي وورلد انترتينمنت".

وأشارت المجموعة السياحية في مدونة على موقعها الالكتروني إلى أنّ القرار سيؤدي إلى وقف بيع تذاكر سفر إلى موقعين سياحيين يقدمان عروضا للحيوانات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وكانت المجموعة قد خفضت في وقت سابق قائمة رحلاتها إلى مواقع ذات عروض حيوانية من 49 إلى 20 مقصدا.