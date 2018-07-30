قالت الحكومة الفيتنامية في بيان إن 13 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون عندما اصطدمت حافلة صغيرة تقل ضيوفا في طريقهم إلى حفل زفاف بوسط فيتنام بشاحنة يوم الاثنين.
مقتل 13 بينهم عريس وضيوف لحفل زفاف في حادث سير بفيتنام
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مقتل 13 بينهم عريس وضيوف لحفل زفاف في حادث سير بفيتنام
كانت الحافلة تقل العريس وأفراد أسرته من إقليم كوانغ تري إلى منزل العروس في إقليم بنه دنه خلال الساعات الأولى من يوم الزفاف.
وقال البيان "قتل في الحادث عشرة منهم على الفور. ولقي ثلاثة بينهم العريس حتفهم وهم في طريقهم للمستشفى".
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