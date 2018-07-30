شاهد لحظة وصول مهاجرين أفارقة إلى شاطئ سياحي في إسبانيا وسط دهشة المصطافين

هبط أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي يوم الجمعة 27 يوليو/تموز، من قارب مطاطي عقب مطارتهم من قبل شرطة خفر السواحل الإسبانية على إحدى الشواطئ الإسبانية بالقرب من تاريفا. وأظهرت لقطات مصورة المهاجرين يتخلّصون من سترات النجاة التي حملوها ويرمونها في البحر قبل الوصل إلى الشاطئ، من ثم يترجلون ويركضون باتجاه الأحراج القريبة.
ونزل المهاجرون على شاطئ "زاهورا" في مقاطعة قادش بالقرب من رأس الطرف الأغر، وهي منطقة تقع شمال مضيق جبل طارق.
وقفز المهاجرون من على متن القارب قبل أن يسارعوا إلى الفرار مبتعدين عن الساحل، وسط دهشة المصطافين والسائحين المتواجدين في المكان.
وتشير أعداد المهاجرين إلى أوروبا في السنة الحالية انخفاضاً بنسبة النصف تقريباً عن الأرقام التي تمّ تسجيلها في مثل هذه الفترة من العام الماضي.
غير أن إسبانيا تبدو وجهة المهاجرين مؤخراً، خصوصاً بعد إقفال إيطاليا لموانئها وحدودها بوجههم. واستقبلت إسبانيا في هذا العام نحو 17 ألف مهاجر وهو ضعف الرقم الذي تمّ تسجيله في العام 2017 بحسب أرقام أوردتها وزارة الداخلية الإسبانية.
وازداد عدد المسافرين في البحر في الأسابيع الأخيرة نظراً لهدوء الموج في البحر الأبيض المتوسط.
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