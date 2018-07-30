شاهد لحظة وصول مهاجرين أفارقة إلى شاطئ سياحي في إسبانيا وسط دهشة المصطافين

هبط أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي يوم الجمعة 27 يوليو/تموز، من قارب مطاطي عقب مطارتهم من قبل شرطة خفر السواحل الإسبانية على إحدى الشواطئ الإسبانية بالقرب من تاريفا. وأظهرت لقطات مصورة المهاجرين يتخلّصون من سترات النجاة التي حملوها ويرمونها في البحر قبل الوصل إلى الشاطئ، من ثم يترجلون ويركضون باتجاه الأحراج القريبة.

ونزل المهاجرون على شاطئ "زاهورا" في مقاطعة قادش بالقرب من رأس الطرف الأغر، وهي منطقة تقع شمال مضيق جبل طارق.