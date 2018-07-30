تصويت بنسبة 75% في انتخابات زيمبابوي الحاسمة بعد خريف موغابي

قالت لجنة الانتخابات في زيمبابوي إن معدل الإقبال على التصويت اليوم الاثنين بلغ 75 بالمائة، وذلك في أول انتخابات تجري في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابي.
وكان موجابي (94 عاما) أدلى بصوته في بلدية هاراري في أول انتخابات تجريها البلاد لا تتضمن اسمه على أوراق الاقتراع.
ودخل موجابي، الذي بدا عليه الهزال والذي كان برفقة زوجته جريس إلى حجرة الاقتراع وأمضى عدة دقائق وهو يملأ بطاقة اقتراعه بمساعدة أحد المساعدين، وتجمع حشد كبير خارج اللجنة وكان بعضهم يهلل بينما كان البعض الآخر يصيح مستنكرا.
وعزل موجابي من السلطة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في انقلاب فعلي صعد بحليفه إمرسون منانجاجوا إلى السلطة. ويعدّ منانجاجوا المرشح الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
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ويخوض نلسون شاميسا الانتخابات ضد الرئيس إمرسون منانجاجوا الذي خدم لعقود تحت قيادة موجابي، وسيكون أمام الفائز مهمة إعادة زيمبابوي مجددا إلى مسارها الصحيح بعد 37 عاما من حكم موجابي الذي تأثر بالفساد وسوء الإدارة والعزلة الدبلوماسية مما فجر أزمة في بلد كان يملك في السابق أحد الاقتصادات الواعدة في القارة الأفريقية.