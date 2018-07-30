فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الاثنين في أول انتخابات تجريها زيمبابوي منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي.
بدء التصويت في أول انتخابات بزيمبابوي منذ الإطاحة بموغابي
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بدء التصويت في أول انتخابات بزيمبابوي منذ الإطاحة بموغابي
ويتنافس في الانتخابات حليف موغابي لفترة طويلة ورئيس زيمبابوي الحالي امرسون منانغاغوا (75 عاما) ونلسون شاميسا (40 عاما) الذي يطمح في أن يصبح أصغر رئيس يتولى الحكم في زيمبابوي.
وبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش) وينتهي في الساعة السابعة مساء.
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