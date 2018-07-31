شاهد: انهيار جزء من مرآب في ولاية تكساس

تضررت 21 مركبة على الأقل عندما انهار الطابق الثاني لمرآب سيارات في لاس كوليناس بولاية تكساس الأمريكية.
وقال مايكل كليفتون، أحد الشهود على ما حدث: "تطل نوافذ مكاتبنا مباشرة على سطح موقف السيارات. سمعنا ضوضاء عالية، وشهدنا سحابة غبار كبيرة من الغبار، لذلك ركضنا لنرى ما إذا كان أي شخص يحتاج إلى مساعدتنا.
وأضاف: "وجدنا شخصين كانا يسيران في مرآب السيارات، لكنهما كانا على ما يرام".
وأردف كليفتون قائلا: "الطريقة التي حدث بها الأمر، بدا كما لو أن شخصا ما أسقط حاوية قمامة".
وبحث رجال الإطفاء داخل السيارات عن أي شخص من المحتمل أن يكون عالقا في الداخل، فيما تظهر اللقطات مركبات متضررة كما لو أنها ألعاب.
من جانبها، أفادت الشرطة أنه لا توجد أية إصابات بشرية، واقتصر الأمر على المرآب والمركبات.