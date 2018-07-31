شاهد: كارلا بروني تبهر الجمهور اللبناني بحضور زوجها ساركوزي

أحييت الفنانة الفرنسية الإيطالية الأصل كارلا بروني حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين في لبنان.
واستمر الحفل ساعة ونصف غنت فيها الفنانة مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة باللغات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية بحضور 1800 شخص.
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أحييت الفنانة الفرنسية الإيطالية الأصل كارلا بروني حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين في لبنان.
واستمر الحفل ساعة ونصف غنت فيها الفنانة مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة باللغات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية بحضور 1800 شخص.
وحضر الحفل زوج المغنية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان وعدد آخر من المسؤولين.
وأهدت بروني أغانيها " لكل الذين يحبون الضياع في الحب". وقالت على صفحتها الرسمية على إنستغرام بعد الحفل :
" شكراً بيروت الجميلة على هذا الترحيب الدافئ".
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وتزوجت بروني من ساركوزي عندما كان رئيساً لفرنسا. وعادت إلى حياتها الخاصة بعد أن خسر ساركوزي الحصول على ولاية أخرى أمام فرانسوا هولاند.
وبدأت الفنانة مسيرتها الغنائية عام 1997. وحقق ألبومها الأول " كيلكان ما دي " مبيعات وصلت لمليوني نسخة.
ويعد مهرجان بيت الدين واحداً من مجموعة مهرجانات فنية تجري في لبنان خلال فترة الصيف وسيستمر حتى 11 آب/أغسطس الجاري.