طيران الإمارات ترد على اتهامات بإجبار شاب يعاني الصرع على مغادرة إحدى طائرتها

اعتذرت شركة طيران الإمارات عن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، لعائلة الصحافية إيزابيل كومار التي اتهمت الشركة بإخراجها وعائلتها من الطائرة بسبب مرض ابنها الأكبر الذي يعاني من التوحد الحاد، وبررت الشركة الأمر بأن طاقم الطائرة لم يُعلم بالوضع الصحي للشاب بشكل مسبق، وأن العائلة لم تزودهم فورا بشهادة تثبت قدرته على الطيران.

وكان الشاب إيلي (17 عاما)، ابن مقدمة البرامج إيزابيل كومار التي تعمل في يورونيوز، قد أُخرج الأربعاء الماضي مع عائلته من طائرة تابعة لطيران الإمارات كانت متوجةً من دبي إلى مدينة ليون الفرنسية ضمن رحلة جوية طويلة بدأتها العائلة في نيوزلندا مرورا بأستراليا.