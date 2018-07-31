الاتحاد الأوروبي يجمد أصول شركات ساهمت بإنشاء جسر يربط روسيا بالقرم

جمّد الاتحاد الأوروبي أصول ست شركات روسية، لمشاركتها في بناء جسر وسكك حديدية تربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، إذ تعتبر الكتلة الأوروبية ضم الأخيرة من قبل روسيا غير قانونيا.

وكانت روسيا قد استولت على شبه الجزيرة من أوكرانيا عام 2014، إثر سقوط الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا في انتفاضة شعبية، فيما أدان الغرب الأمر وفرض عقوبات على موسكو.

أضخم جسر في أوروبا

وبرغم العقوبات، تعمل موسكو على ربط وتحديث شامل لشبه جزيرة القرم عبر استثمارات ضخمة، أحد الأمثلة هو أضخم جسر في أوروبا، يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية.

الجسر الذي كلّف بناؤه 3.6 مليار دولار بأمر من الكرملين، أثار الكشف عنه، في أيار/مايو الماضي، انتقادات واسعة وقوية لبوتين من قبل الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن الأمر يشكل انتهاكا آخر لسيادة أوكرانيا.

حتى الآن، كان الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً مفتوحاً فقط لحركة المسافرين، فيما يقال إن حركة البضائع الثقيلة ستبدأ في الخريف، فيما سيكون جسر السكك الحديدية جاهزا لحركة المرور العام المقبل.