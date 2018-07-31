تمّ إجلاء أكثر من 500 متنزِّه بعد أن كانوا عالقين في جبل رينجاني عقب زلزال قوي ضرب جزيرة لومبورك في إندونيسيا.
إندونيسيا : إجلاء مئات السياح العالقين في أحد الجبال بعد زلزال قوي
إندونيسيا : إجلاء مئات السياح العالقين في أحد الجبال بعد زلزال قوي
وكان السياح قد قصدوا الجبل المعروف بأهميته كوجهة سياحية في البلاد لعشاق المشي لمسافات طويلة، ثم ضرب المنطقة زلزال بقور 6.4 درجات مما أدى إلى سقوط أطنان من الطين والحجارة التي عرقلت المسارات أمام المتنزهين.
وقال الناطق باسم وكالة مكافحة الكوارث : " تم إنقاذ 543 متنزهاً الليلة الماضية وهم جميعاً بصحة جيدة".
وأسفر الزالزال عن مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 220 آخرين كما دمر مئات المنازل.
ومن بين الأشخاص الذين تم تم إجلاؤهم، كان هناك 189 سائحاً أجنبياً و 173 سائحاُ اندونيسياً و 181 مرشداً وفقاً لما ذكرته وكالة إدارة الكوارث.
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متعبون ولكن بصحة جيدة
قال جوستى لانانغ ويسواناندا المتحدث باسم وكالة الابحاث والإنقاذ : " إنهم جميعاً متعبون ولكنهم بصحة جيدة وتم فحصهم من قبل فرقنا الطبية على الفور عندما وصلوا".
وتعهد الرئيس الاندونيسي بتقديم مساعدات مالية للسكان الذين فقدوا منازلهم في الكارثة.
يبلغ علو جبل رينجاني 3726 متراً وهو ثاني أكبر بركان في إندونيسيا ويعتبر وجهة سياحية بفضل مسارات المشي الكثيرة حوله .
وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادىء، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 2004 ، تسبب تسونامي تاريخي نجم عن زلزال تحت الماء بلغت قوته 9.3 درجة قبالة جزيرة سومطرة في مقتل 220 ألف شخص بينهم 168 ألف في إندونيسيا.