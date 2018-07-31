ديلغادو أول امرأة ترشح لمنصب نائب محافظ البنك المركزي في إسبانيا

قال بنك إسبانيا في بيان يوم الثلاثاء إن محافظ البنك المركزي رشح إمرأة لتحل محل خافيير ألونسو في منصب نائب المحافظ.
وستكون مارغريتا ديلغادو، التي تعمل حاليا مديرة إدارة الإشراف المصرفي ببنك إسبانيا، أول إمرأة تتولى مثل هذا المنصب الرفيع في البنك المركزي.
ويأتي ترشيحها بعد شهرين فقط من تعيين نساء في معظم المناصب العليا بالحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وستنضم ديلغادو إلى بابلو هيرنانديز دي كوس في إدارة دفة بنك إسبانيا للسنوات الست القادمة.
وكنائب لمحافظ البنك المركزي الإسباني، ستشغل ديلغادو أيضا أحد مقاعد مجلس آلية الإشراف الموحدة للبنك المجلس الأوروبي.
ويجب أن توافق وزارة الاقتصاد على ترشيح ديلغادو قبل أن يمكن لمجلس الوزراء أن يعينها رسميا في منصبها الجديد.
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