فوز فرنسا بكأس العالم يكلّف شركة متخصصة بأدوات المطبخ خسائر بـ 7 ملايين يورو

أكدت شركة "فاتي" الصينية المتخصصة بأدوات المطبخ أنها خسرت حوالي 7 مليارات يورو عقب فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم بكأس العالم. فكيف يمكن أن يؤدي تتويج الفريق الفرنسي في مونديال روسيا 2018 إلى خسارة شركة معينة لهذا المبلغ الضخم؟

الشركة الصينية قامت بإعادة ما يصل الى تسعة ملايين دولار أميركي الى زبائنها، على خلفية تتويج المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018.

لقد جاءت خسارة شركة "فاتي"، وهي إحدى الشركات الراعية للمنتخب الفرنسي لهذا المبلغ بعد أن تعهدت لزبائنها بإعادة المبالغ التي دفعوها لمشترياتهم، في حال تتويج منتخب "الديوك" بلقب المونديال الروسي، وهو ما تحقق بفوزهم على كرواتيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 خلال المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في 15 يوليو-تموز.

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ووفق البيانات المالية التي نشرتها شركة "فاتي"، فقد تمّ تسديد مبالغ نقدية أو تقديم جوائز بقيمة تصل إلى 62 مليون يوان صيني أي ما يعادل 7 ملايين يورو إلى مختلف الزبائن الذين اقتنوا مشتريات من الشركة الصينية.