بُسط علم سويسري ضخم عرضه 80 مترا اليوم الثلاثاء على الجهة الغربية لجبل ساينتيس في شمال شرق سويسرا.
شاهد: سويسرا تبسط علما ضخماً على جبل في عيدها الوطني
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شاهد: سويسرا تبسط علما ضخماً على جبل في عيدها الوطني
جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني السويسري الذي يُحتفل به في الأول من أغسطس آب.
وقام 23 متسلق جبال من إحدى الشركات المختصة ببسط العلم في بضع ساعات على الواجهة الغربية للجبل.
وصُنع العلم من النسيج الذي يُستخدم في صنع مناطيد الهواء الساخن وحاكته ثلاث خياطات استخدمن نحو 60 ألف متر من الخيط.
واستغرق الأمر نحو 600 ساعة عمل لصنع هذا العلم الذي يزن نحو 700 كيلوغرام.