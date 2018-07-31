قضت محكمة في إندونيسيا بحل جماعة أنصار الدولة، أكبر جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد، يوم الثلاثاء "لممارستها الإرهاب" والانتماء للتنظيم المتشدد.
محكمة إندونيسية تقضي بحل جماعة على صلة بداعش
محكمة إندونيسية تقضي بحل جماعة على صلة بداعش
ووقف القيادي الكبير بالجماعة زينال أنشوري وكبر عندما أصدر القاضي حكمه في القاعة الخاضعة لحراسة مشددة بالعاصمة جاكرتا عاصمة أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.
وجماعة أنصار الدولة مدرجة في قائمة الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية ولها آلاف الأتباع في إندونيسيا.
وكانت محكمة أصدرت الشهر الماضي حكما بالإعدام على زعيم الجماعة أمان عبد الرحمن بتهمة التخطيط من سجنه لشن سلسلة من الهجمات الدامية.
ويقول خبراء إن الحكم بحل الجماعة والتعديلات التي أدخلت في الآونة الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب ستمكن الشرطة من القبض على المتعاطفين مع جماعة أنصار الدولة.
وربطت السلطات بين الجماعة وهجمات وقعت في أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة بما في ذلك تفجيرات انتحارية في مدينة سورابايا في مايو أيار أسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيلا.
وقال محامي الجماعة أصل الدين حجاني إن الجماعة لن تستأنف الحكم.
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