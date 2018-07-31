لأول مرة في تاريخه.. المنتخب العراقي في رام الله لمواجهة نظيره الفلسطيني

في أول زيارة له في تاريخه، يصل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إلى الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، للاستعداد للمباراة التي ستجمعه مع نظيره الفلسطيني، السبت المقبل. وتقام المباراة على أرضية ملعب الشهيد فيصل الحسيني، بحسب ما نقلت وكالة "معا" الإخبارية.

كما نقلت الوكالة عن سوزان شلبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، قولها: "تم الاتفاق بين الاتحادين الفلسطيني والعراقي على إقامة هذه المباراة الودّية على أرض فلسطين في التاسع من شهر أيار/مايو الماضي، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للواء جبريل الرجوب، وبعثة منتخبنا الوطني للعراق الشقيق".

كما قالت شلبي: "هذا ليس اللقاء الأول بيننا، ومنتخبنا الوطني كان أول من تحدى الحصار المفروض على العراق، عندما لعب لقاءين وديين عام 2009 وسط حفاوة بالغة واستقبال كبير، متمنية على جماهيرنا الفلسطينية أن تقابل تلك الحفاوة بمثلها".