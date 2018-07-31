لماذا مُنعت عارضة أزياء من دخول إسرائيل لعشر سنوات؟

قصة فريدة جرت مع الممثلة الجنوب إفريقية، شاشي نايدو، حولتها في غضون أشهر من داعمة لدولة إسرائيل إلى ناشطة مدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وفي آخر حلقة من مسلسل قصتها، حظرتها إسرائيلُ لمدة عشر سنوات من دخول أراضيها بسبب دعمها لحركة المقاطعة الدولية للدولة العبرية.
واعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل" BDS" أن السلطات في تل أبيب حظرت دخول نايدو ومنعتها من رؤية الفلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب تأييدها ودعمها لحركة المقاطعة الدولية، ودفاعها عن غزة أمام أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. وصادق على حظر دخولها وزير الداخلية الإسرائيلي آيه درعي.
القصة بدأت عندما أعادت نايدو نشر نصٍ لأحد أصدقائها، على صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام، يدعم إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس ويصفها بـ " الإرهابية"، ويعتبر النص أن غزة تحولت إلى "مستنقع ". لكن سيل الانتقادات اللاذعة كان سببا في أن تعيد التفكير بشكل أعمق في تلك القضية.
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وفتحت هذه الحادثة الباب أمامها من أجل التعرف على منظمات مناهضة لإسرائيل مثل حركة مقاطعة إسرائيل" BDS". وأعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي عن نيتها زيارة الضفة الغربية، ورفضها للسياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأعلنت دعمها لحركة المقاطعة الدولية.
وفي مقابلة أجرتها شاشي نايدو الاثنين مع تلفزيون "أفرو" قالت : "في تلك الحقبة كان جميع أصدقائي يهود، وكان صديقي يهوديا. كنت أرى الأشياء من وجهة نظر واحدة تقريبا. كنت أدرك أن هناك طرفين للقصة، لكني لم أكن أتمتع بثقافة سياسية كافية من أجل الرد بشكل مثقف [على الانتقادات]". وأوضحت : "عندما يخبرك الجميع أنك مخطئ فلابد لك من أن تنظر بشكل أعمق".
وأوضحت أنها نشرت على صفحتها ما كتبه صديقها دون أن تقرأه إلى النهاية، وقالت إنها بمجرد ما أدركت الصورة بشكل أفضل، حذفت المنشور واعتذرت من الفلسطينيين والمسلمين، ضمن منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عدة مناسبات علنية.
وقد نشرت على موقعها في إنستغرام حديثا عدة صور للزيارة التي قامت بها إلى المخيمات الفلسطينية في الأردن مؤكدة على "قوة الروح الفلسطينية" وكيف أن المعاناة لم تفتت الحب وحسن الضيافة التي يتحلى بها الفلسطينيون.
يشار إلى أن شاشي نايدو (37 عاما) شخصية معروفة في جنوب إفريقيا وهي ممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية وعارضة أزياء، وتملك مدونة للأزياء.