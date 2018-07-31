لماذا مُنعت عارضة أزياء من دخول إسرائيل لعشر سنوات؟

قصة فريدة جرت مع الممثلة الجنوب إفريقية، شاشي نايدو، حولتها في غضون أشهر من داعمة لدولة إسرائيل إلى ناشطة مدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وفي آخر حلقة من مسلسل قصتها، حظرتها إسرائيلُ لمدة عشر سنوات من دخول أراضيها بسبب دعمها لحركة المقاطعة الدولية للدولة العبرية.

واعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل" BDS" أن السلطات في تل أبيب حظرت دخول نايدو ومنعتها من رؤية الفلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب تأييدها ودعمها لحركة المقاطعة الدولية، ودفاعها عن غزة أمام أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. وصادق على حظر دخولها وزير الداخلية الإسرائيلي آيه درعي.

القصة بدأت عندما أعادت نايدو نشر نصٍ لأحد أصدقائها، على صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام، يدعم إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس ويصفها بـ " الإرهابية"، ويعتبر النص أن غزة تحولت إلى "مستنقع ". لكن سيل الانتقادات اللاذعة كان سببا في أن تعيد التفكير بشكل أعمق في تلك القضية.