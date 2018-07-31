المنظمة الأممية: إعادة مهاجرين إلى ليبيا ربما تنتهك القانون الدولي

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن عملية أنقذ خلالها قارب إيطالي أكثر من مئة مهاجر وأعادهم إلى ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع ربما تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن المنظمة ليس بوسعها التأكد من موقع عملية الإنقاذ وهو أمر ضروري لتحديد حقوق المهاجرين رغم تضارب تصريحات جهات أخرى مشاركة في المسألة بشأن الواقعة بما في ذلك مكان حدوثها.

وتتزامن عملية الإنقاذ مع إدراك متزايد بين منظمات حقوق الإنسان بأن بعض الدول الأوروبية تتبنى موقفا متشددا على نحو متصاعد في مساعيها لخفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها بعد أن أغلقت حكومة إيطاليا الجديدة موانئها أمام سفن الإنقاذ الخيرية خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت المنظمة الخيرية الإسبانية (بروأكتيفا أوبن أرمز) أن زورق قطر إيطاليا يحمل اسم (آسو 28) أنقذ أكثر من مئة مهاجر من المياه الدولية أمس الاثنين ونقلهم إلى ليبيا الدولة التي أبحروا منها.