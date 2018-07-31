يأمل يورغن كلوب مدرب ليفربول في أن تساعد الأجواء الإيجابية المتوفرة على إقناع الجناح السنغالي ساديو ماني للارتباط بعقد طويل المدى مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كلوب متفائل باستمرار ماني لفترة طويلة مع ليفربول
كلوب متفائل باستمرار ماني لفترة طويلة مع ليفربول
وتألق ليفربول تحت قيادة كلوب الموسم الماضي بفضل الثلاثي الهجومي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وماني واحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الممتاز وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر بصعوبة أمام ريال مدريد.
وتسبب الأداء المتطور في إقناع صلاح وفيرمينو بالموافقة على ارتباط طويل المدى مع ليفربول في وقت سابق هذا العام ويشعر كلوب بالتفاؤل بشأن سير ماني على خطى زميليه.
وقال كلوب لوسائل إعلام بريطانية "عندما أتحدث عن الأجواء الإيجابية في النادي فهذا لا يقتصر على المدرجات. نحن في ليفربول فريق جماعي ويرغب اللاعبون في أن يكونوا جزءا من النادي".
وأضاف "هذا أمر رائع وإنجاز كبير للنادي لأنه بوسع اللاعبين فيرمينو وصلاح وماني والكثير من اللاعبين الآخرين الظهور بشكل مميز مع أي فريق آخر في العالم.
"موقفنا تطور لأن هذه النوعية من اللاعبين لم تلعب معنا ثم ترحل. الآن الأمر جيد لكن يجب علينا جميعا أن نحقق شيئا".
ويثق كلوب أن تعاقد ليفربول مع أربعة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية سيساعد النادي على مواصلة التطور وقال إنه لا يحتاج إلى ضم لاعب وسط مهاجم كبديل للبرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة في يناير كانون الثاني الماضي.
وسيبدأ ليفربول مسيرته في الدوري الممتاز عندما يستضيف وست هام يونايتد في 12 أغسطس آب المقبل.
للمزيد على يورونيوز: