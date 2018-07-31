لم يعد أصحاب الحيوانات المنزلية في العاصمة المصرية مجبرين على قطع مسافات طويلة من أجل العناية بمخلوقاتهم الأليفة، مع ظهور سيارة العناية المتنقلة في شوارع القاهرة. فعلى متن هذه السيارة المتميزة خبراء بيطريون مجهزين بمعدات طبية لفحص حالة الحيوان، والتأكد من عدم إصابته بالعث. وهي مزودة بجميع مستلزمات العناية بالنظافة والتجميل، كحوض للاستحمام وأدوات الحلاقة وتقليم الأظافر.
شاهد: سيارة متنقلة تقدم جلسات لتقليم الأظافر وتصفيف الفراء لقطط وكلاب القاهرة
شاهد: سيارة متنقلة تقدم جلسات لتقليم الأظافر وتصفيف الفراء لقطط وكلاب القاهرة
خالد الشافعي، صاحب مشروع "سبويل بِت"، قال إن مبادرته دخلت سوق العمل منذ الشهر الماضي، وتلقى بالفعل عددا جيدا من الطلبات، لكنه واجه أيضا انتقادات ممن اعتبروا أن العناية بالكلاب والقطط المنزلية تعد من الكماليات غير الضرورية. وأوضح أن "بعض الأشخاص يعتبرون هذه المبادرة رفاهية، فيما يراها البعض الآخر ضرورة للاعتناء بالحيوانات الأليفة"، مشيرا إلى أن "الناس لا يقتنون الحيوانات الأليفة من أجل تعذيبها لذا لابد من توفير العناية لها".
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ويراهن الشافعي على الزمن من أجل إقناع الزبائن بمبادرته التي تملأ فراغا في السوق، وتقدم مساعدة حقيقية تصل إلى عتبة باب الأشخاص الذين لا يملكون وقتا يسخرونه لتلبية احتياجات الحيوانات الأليفة الخاصة بهم.