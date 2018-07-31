بعد خسوف "القمر الدموي".. ظاهرة فلكية نادرة ستشهدها الأرض الثلاثاء

أظهرت صور تناقلتها وسائل إعلام اقتراب كوكب المريخ من الأرض هذا الثلاثاء في ظاهرة فلكية نادرة، بعد أيام من خسوف القرن؛ حيث يقترب كوكب المريخ من الأرض إلى مسافة لم يسجِّلها العلماء منذ 15 عامًا.

وأكد علماء الفلك أنّ أقرب مسافة بين كوكب الأرض وكوكب المريخ تقدر بـ 60 ألف عام، وستكون المسافة بين الكوكبين، اليوم الثلاثاء، هي الأقرب حتى تتكرر الظاهرة في منتصف سبتمبر-أيلول 2035.