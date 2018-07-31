أرديرن ثاني رئيسة وزراء تنجب خلال تولي منصبها.. الأولى كانت مسلمة!

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، عبر بث مباشر في صفحتها على موقع فيسبوك، إنها ستعود إلى مزاولة منصبها في غضون أسبوع تقريبا بعد انتهائها من إجازة الأمومة، لتصبح ثاني زعيمة منتخبة في العالم ترزق بطفل أثناء وجودها في المنصب.

وكانت أرديرن بدأت إجازتها في 17 حزيران/ يونيو قبل أن تلد ابنتها "نيفي" في 21 حزيران/ يونيو، وأصبحت أول رئيسة وزراء تحظى بإجازة أمومة بعد الولادة، فرئيسة الوزراء الأفغانية، بنظير بوتو، التي اغتيلت في عام 2007، كانت قد عادت إلى عملها بعد يوم واحد من وضع ابنتها في العام 1990.

وكانت بوتو تتعرض لحملة تهدد حياتها السياسية، ولم تعلن حتى لأعضاء حزبها مسألة حملها، وانجبت ابنتها بيختوار بولادة قيصرية ضمن جو من السرية، وعادت إلى العمل فور سمح لها الطبيب دون أي فترة أمومة. واللافت أن نيفي ابنة رئيسة الوزراء النيوزيلندية ولدت في نفس اليوم الذي ولدت فيه بينظير بوتو بفارق 65 عاما.