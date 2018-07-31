رئيس نيكاراغوا لـ"يورونيوز": العصابات المقنعة هم "رجال شرطة متطوعون"

نفى رئيس نيكاراغوا دانييال أورتيغا وجود ميليشيات داعمة له تعمل بمساندة الشرطة على قمع المحتجين ضده والمطالبين بعزله لاتهامه باستغلال النفوذ والتورط بقضايا فساد، مؤكداً على أن أولئك المسلحين الموالين له هم "رجال شرطة متطوعون".

وكانت انطلقت في الثامن عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي بنيكاراغوا، حركة احتجاجية عمّت البلاد ضد قرار إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، الذي كان من شأنه أن يخفّض المعاشات التقاعدية، وعلى الرغم من سحب قرار الإصلاح، لم تتراجع حركة الاحتجاج بل تفاقمت مع قمع الميليشيات الموالية والشرطة للمحتجين المطالبين برحيل أورتيغا وزوجته روساريو موريو التي تشغل منصب نائب الرئيس.

للمزيد في "يورونيوز":

ـ محتجون يطالبون بتنحي رئيس نيكاراجوا بعد اضطرابات خلفت 9 قتلى

ـ مقتل 8 أشخاص بعد خرق الهدنة وتجدد الاحتجاجات على الرئيس أورتيغا



وأكد أورتيغا في مقابلة خاصة مع "يورونيوز" رفضه للاتهامات التي وجهتها له منظمة العفو الدولية عن وجود "عمليات إعدام خارج نطاق القانون" تنفذها "شرطة سرية" أو "ميليشيات موالية له"، وقال: "لم تقدم منظمة العفو الدولية دليلاً واحداً على ذلك".