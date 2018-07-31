شاهد: دوتيرتي يشرف على تحطيم سيارات فارهة بقيمة 5.5 مليون دولار

حضر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، المعروف بسياساته الصارمة والمناهضة للجريمة عملية تحطيم أكثر من 60 سيارة فاخرة ودراجة نارية بواسطة الجرافات في مقاطعة كاجايان الفلبينية. وحسب البيان الرئاسي فالسيارات والدراجات التي تمّ إتلافها هي وسائل نقل مهربة ويجب التخلص منها.
وحسب مصادر إعلامية فقد بلغت قيمة السيارات والدراجات التي تمت مصادرتها وتحطيمها أكثر من 5.5 مليون دولار، وقد تنوعت بين سيارات لامبورغيني وبورش ومرسيدس بنز، أما أغلب الدراجات النارية فكانت من طراز هارلي ديفيدسون.
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وألقى رودريغو دوتيرتي، بالمناسبة خطابا أكد فيه على ضرورة أن تكون الفلبين مثالا يقتدى به في مجال مكافحة التهريب حيث قال: "من الضروري أن نظهر للعالم أننا نملك مكانًا مناسبًا للاستثمار والأعمال التجارية".