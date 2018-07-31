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رومانيا

شرطة المرور في رومانيا تنزع لوحة سيارة سويدية تشتم الحزب الحاكم

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شرطة المرور في رومانيا تنزع لوحة سيارة سويدية تشتم الحزب الحاكم

شرطة المرور في رومانيا تنزع لوحة سيارة سويدية تشتم الحزب الحاكم
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كادت قضية لوحتي تسجيل سيارة مغترب سويدي يعيش في رومانيا أن تتحول إلى مشكلة دبلوماسية بين البلدين.

السيارة التي لفتت الأنظار الأسبوع الماضي كانت تحمل لوحتي تسجيل من 7 أحرف (MUIE PSD)، وتعني عندما تقرأ باللغة الرمانية كلمة بذيئة موجهة إلى (PSD) الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم، وغالبا ما تستخدم هذه الكلمة النابية لدى التلويح في الأصبع الأوسط.

ومنذ وصول سائق السيارة، رازفان شتيفنيسكو، إلى رومانيا تعرض إلى مضايقات متعددة من جانب الشرطة، التي أقدمت في 29 يوليو/ تموز بمصادرة اللوحتين ورخصة قيادة السيارة، ليصبح صاحب ملف جنائي بسبب قيادة سيارة لاتحمل رخصة.

وقد تم تناقل فيديو للحظة نزع اللوحتين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الأمر موجة غضب في صفوف الرومانيين الذين اعتبروا أن التصرف ينم عن ضيق أفق الحزب الحاكم PSD.

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من الناحية القانونية، كان السيد شتيفنيسكو قد استفاد من القانون السويدي الذي يسمح لأصحاب السيارات بالحصول على لوحة تسجيل شخصية، يختار بنفسه أحرفها، لقاء دفع مبلغ 640 يورو. لكن الشرطة الرومانية اعتبرت أنه على الرغم من صلاحية لوحات الترخيص الشخصية في بلد إصدارها، إلا أنه لا يمكن استخدامها في بلد آخر ما لم تسمح بها الدولة المستضيفة.

وعلقت السفارة السويدية في رومانيا على الحادث في حسابها على فيسبوك، مشيرة إلى أن اللوحات الشخصية صالحة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الدول ترفض قبولها.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة السويدية للنقل، إيفا إيزاكسن، لوسائل الإعلام الرومانية إن لوحة الترخيص الشخصية قانونية في الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد إبلاغ السلطات الرومانية بمعنى الترجمة، قررت السويد إلغاءها أيضا.