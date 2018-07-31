الملك سلمان يهجر الريفيرا وطنجة ويذهب إلى "نيوم" للاصطياف

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لقضاء فترة راحة في مدينة نيوم، وهي منطقة اقتصادية ضخمة تتكلف 500 مليار دولار تعهد ابنه ولي العهد ببنائها من الصفر في منطقة نائية في البلاد. بعد أن كانت العائلة المالكة معتادة على قضاء فترات الصيف خارج المملكة في مناطق منها الريفيرا الفرنسية وماربيلا في الإسبانية أو طنجة في المغرب.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.