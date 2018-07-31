مسلمات في الدنمارك يقررن تحدي حظر النقاب

من المقرر أن يدخل قرار حظر ارتداء النقاب أو البرقع حيز التنفيذ في الفاتح من أغسطس-آب في الدنمارك، وهو ما سيجبر المنقبات على تنفيذ القانون أو دفع غرامة مالية في حالة عدم الامتثال. بعض النساء اللاتي يرتدين النقاب اعتبرن القرار مجحفا في حقهن وقررن تحدي القانون والخروج بنقابهن إلى الشارع وعدم تركه في المنزل.

وتعتزم المنقبات في الدنمارك تنظيم تجمع غدا الأربعاء الموافق للأول من أغسطس-آب احتجاجا على تنفيذ قانون حظر البرقع، ومن المقرر أن تنضم إلى التجمع مسلمات غير منتقبات وسيدات غير مسلمات من الدنمارك تنوي معظمهن ارتداء النقاب خلال التجمع الاحتجاجي.

REUTERS/Andrew Kelly

وتعتبر معظم المنقبات في الدنمارك أن التجمع الاحتجاجي يدخل في الحركة التي أطلق عليها "نساء في حوار"، والتي تهدف إلى الاحتجاج وزيادة الوعي تجاه سبب ضرورة السماح للنساء بالتعبير عن هويتهن بتلك الطريقة. واعتبرت بعض المنقبات أنّ قرار خلع النقاب نابع عن القناعة الشخصية ومن تلقاء النفس، ولا يمكن أن تفرضه قرارات أو قوانين، كما تساءلت بعضهن عن ضرورة تحديد القيم الدنماركية التي قد تتعارض مع ارتداء النقاب.