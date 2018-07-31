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السويد

شاهد.. محطة مترو سويدية تتحول إلى بركة سباحة

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شاهد.. محطة مترو سويدية تتحول إلى بركة سباحة

شاهد.. محطة مترو سويدية تتحول إلى بركة سباحة
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Photo: Anton Emanuelsson/TT
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تحولت محطة المترو الرئيسية في مدينة أوباسالا السويدية إلى بركة سباحة حيث أغرقت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مؤخرا بكميات كبيرة المحطة.

وفي الوقت الذي انهمك فيه مسؤولو خدمات الطوارئ في معالجة الوضع، فضل المسافرون اللعب والاستمتاع بمياه الأمطار المتجمعة.

God mode #uppsala #regn #wtf

Une publication partagée par Sebastian Borg (@lil_burk_) le

وشهدت السويد خلال نهاية الأسبوع هطول الأمطار بشكل كبير بعد أيام من اندلاع الحرائق في بلدية ليوسدال، وقد تسبب هطول الأمطار وزيادة نسبة الرطوبة في التخفيف من درجات الحرارة.

Så här mycket har folk längtat efter regn. Folkfest på Uppsala Centralstation. Urspårat! ❤️??

Une publication partagée par Manne Forssberg (@manneforssberg.se) le

وتداول النشطاء العديد من الصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر محطة المترو، التي تحولت إلى بركة سباحة، حيث استمتع البعض بلحظات للسباحة.

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