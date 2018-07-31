تحولت محطة المترو الرئيسية في مدينة أوباسالا السويدية إلى بركة سباحة حيث أغرقت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مؤخرا بكميات كبيرة المحطة.
شاهد.. محطة مترو سويدية تتحول إلى بركة سباحة
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شاهد.. محطة مترو سويدية تتحول إلى بركة سباحة
© Copyright :Photo: Anton Emanuelsson/TT
وفي الوقت الذي انهمك فيه مسؤولو خدمات الطوارئ في معالجة الوضع، فضل المسافرون اللعب والاستمتاع بمياه الأمطار المتجمعة.
وشهدت السويد خلال نهاية الأسبوع هطول الأمطار بشكل كبير بعد أيام من اندلاع الحرائق في بلدية ليوسدال، وقد تسبب هطول الأمطار وزيادة نسبة الرطوبة في التخفيف من درجات الحرارة.
وتداول النشطاء العديد من الصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر محطة المترو، التي تحولت إلى بركة سباحة، حيث استمتع البعض بلحظات للسباحة.