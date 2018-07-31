القضاء التركي يرفض التماسا لرفع الإقامة الجبرية عن قس أمريكي

قال تلفزيون خبر الرسمي التركي يوم الثلاثاء إن محكمة تركية رفضت التماسا للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون من الإقامة الجبرية خلال محاكمته بتهم الإرهاب.
وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب محاكمة برانسون الذي ظل محتجزا بأحد السجون التركية لمدة 21 شهرا حتى أحيل إلى الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي.
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ويقيم برانسون في تركيا منذ أكثر من 20 عاما وهو متهم بمساعدة أنصار رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تقول السلطات التركية إنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016 والذي سقط خلاله 250 قتيلا.