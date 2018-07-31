ارتفاع الطلب على وقود السفن في الإمارات خوفاً من تلوثه في سنغافورة

ارتفع الطلب على إمدادات وقود السفن في مركز الفجيرة النفطي في الإمارات مع محاولة السفن تفادي التزود بزيت وقود ملوث في سنغافورة أضر بمحركات السفن في الآونة الأخيرة.

وأفادت مصادر وتحذير نشرته شركة لمسوح وقود السفن أن وقود سفن ملوثاً اكتُشف في سنغافورة، أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، عقب تقارير عن تموين أكثر من 100 سفينة بوقود ملوث مماثل بساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة وبنما وجزر الأنتيل الهولندية.

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وقال تاجر وقود سفن في دبي يعمل مع شركة توريد وقود سفن عالمية : "تلقينا سبعة أو ثمانية استفسارات يوميا في الأسبوع الماضى لكن من الخميس حتى أمس بلغ العدد 17 أو 18 استفسارا يوميا". ورفض التاجر الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.