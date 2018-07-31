وباء الكوليرا يخرج عن السيطرة في اليمن

أكدت تقارير صحية وأخرى إعلامية تفشي وباء الكوليرا مجددا في اليمن. المنظمات الدولية أشارت إلى أنّ الوباء خرج عن السيطرة حيث دق برنامج الغذاء العالمي ناقوس الخطر وحذر من خطر انتشار المجاعة، خاصة وأنّ أكثر من ثمانية ملايين يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت المسؤولة الإعلامية في البرنامج فرانسيس كينيدي أنّ البنية التحتية في العديد من المناطق اليمنية تضررت كثيرا بسبب المعارك المستمرة، ودعت كينيدي إلى الضغط على مختلف الأطراف السياسية لوضع حدّ للنزاع المسلح.