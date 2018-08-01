مجموعة مسلحة تسطو على بنك في تونس

قالت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء، الأربعاء، إن مسلحين سطوا على فرع بنك في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر، دون الكشف عن قيمة الأموال التي استولوا عليها.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: "فرع أحد البنوك الواقعة بمدينة القصرين تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة، قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي لم تحدد قيمته بعد، ثم لاذ أفرادها بالفرار".
وأضاف المصدر أن "تعزيزات أمنية تحولت إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية، مؤكدا أن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة".
وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "11 مسلحا اقتحموا فرعا تابعا لبنك الأمان"، مضيفا أن "الحادثة إرهابية".
من جهة أخرى، قال موقع "شمس إف إم" إن سبعة من المسلحين احتجزوا شخصا كرهينة، فيما قام أربعة بعملية السطو.
كما نشر الموقع شريطا مصورا التقطته إحدى كاميرات المراقبة داخل البنك، يظهر فيه قيام شخصين، أحدهما مسلح، بملئ كيس من الأموال.