شاهد: جزائريات يزاحمن الرجال بخوضهن غمار مسابقات الرماية

مرة إثر أخرى، تثبت المرأة الجزائرية أنها قادرة على الحضور والمشاركة في أي مجال يهيمن عليه الرجال. هذه المرة، اختارت المشاركة في مسابقة للرماية بالبنادق الآلية.

في جبال جرجرة بالجزائر، توجه أب وابنته إلى المسابقة، حيث تحلّت بعض النساء بالشجاعة للمشاركة في هذا النشاط.

الصياد حمداوي أكلي، يقول إن مسابقة هذا العام لها خصوصيتها، لأنه توجه إليها مع ابنته الشابة ودربها حيث شاركت في المسابقة.